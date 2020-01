Empfehlung - Vertrag verlängert: Frans Engels hat viel Spaß beim ASC

Wilsum Nachdem Frans Engels vor dieser Saison als neuer Trainer beim Frauen-Landesligisten ASC Grün-Weiß 49 zugesagt hatte, begann er seine Aufgabe mit großem Respekt. In seiner Heimat hatte er zwar schon Zweitliga-Handballer trainiert und als Assistent in der 1. Liga gearbeitet. Aber Frauen-Handball? „Das war für ihn absolutes Neuland“, erinnert sich Maike Dieker, unter ihrem Mädchennamen Schlagelambers langjährige Leistungsträgerin beim ASC und jetzt in der Abteilungsleitung engagiert. Frank Engels hat aber sofort großen Spaß an der Aufgabe in Wilsum gefunden – und deshalb musste er auch nicht lange überlegen, als der Klub um eine Vertragsverlängerung bat. „Ich hatte drei weitere Angebote, zwei aus Holland und eines aus Deutschland. Aber hier beim ASC habe ich viele liebe Menschen und coole Spielerinnen mit einer tollen Mentalität. Warum also sollte ich weggehen?“, fragt er.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/vertrag-verlaengert-frans-engels-hat-viel-spass-beim-asc-342119.html