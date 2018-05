Empfehlung - Vermeidbare Niederlage für Eintracht in Dörpen

Dörpen. Die Bezirksliga-Fußballer von Eintracht Nordhorn haben am Montagabend mit 1:2 (1:2) bei Blau-Weiß Dörpen verloren. Aus Sicht der Gäste war es eine vermeidbare Niederlage, denn sie verteidigten bei den beiden Gegentoren nicht gut und vergaben gerade in der Endphase gute Chancen. „Das war überragend“, sagte Eintracht-Coach Zoran Milosevic mit Blick auf die Paraden von BW-Keeper Niklas Schwindel in den letzten Minuten. Kurz vor dem Ende erzielte Matthias Böhm den vermeintlichen Ausgleich, der Schiedsrichter entschied aber auf Abseits. „Wir hätten heute etwas Zählbares verdient gehabt. Unsere Leistung war fast besser als beim Sieg gegen den VfL Weiße Elf“, sagte Milosevic. Sein Team kam durch ein Eigentor der Gastgeber von Ansgar Bojer nach gut einer halben Stunde zum Ausgleich. Die Führung für Dörpen hatte Tim Horstmann erzielt (12.), den Siegtreffer zum 2:1-Endstand markierte Jelte Schulte vier Minuten vor dem Seitenwechsel. In der zweiten Hälfte ging Metin Erdem im Strafraum der Gastgeber zu Boden und der Schiedsrichter zeigte dem bereits verwarnten Spieler die Gelb-Rote Karte (71.).(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/vermeidbare-niederlage-fuer-eintracht-in-doerpen-236038.html