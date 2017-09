Empfehlung - Verfolgerduell in Lohne, Kreisderby in Bad Bentheim

Lohne. Das Verfolgerduell der Fußball-Bezirksliga steigt am Sonntag (14.30 Uhr) in Lohne. Union empfängt als Vierter den Zweiten Blau-Weiß Dörpen – aber von einem Duell auf Augenhöhe will Lohnes Trainer Ralf Cordes nichts wissen. „Die Favoritenrolle liegt ganz klar bei Dörpen, denn wir haben das ein oder andere Problem“, sagt der Coach. Damit meint er das urlaubsbedingte Fehlen von Colin Heins und Tobias Lüpken, aber auch die Spielweise seiner Mannschaft in den vergangenen Wochen. „Wir tun uns schwer und hangeln uns nur von Woche zu Woche“, sagt Cordes und erklärt: „Wenn wir umstellen, tut das uns nicht gut. Es ist ein Leistungsabfall da, wenn die Spieler nicht auf ihren angestammten Positionen spielen.“ Zu genau diesen Umstellungen ist der Trainer aber immer wieder – so auch gegen Dörpen – gezwungen.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/verfolgerduell-in-lohne-kreisderby-in-bad-bentheim-207488.html