Verdient und wichtig: Emlichheim besiegt TV Gladbeck mit 3:0

Emlichheim . Die Zweitliga-Volleyballerinnen des SCU Emlichheim haben im Heimspiel gegen den TV Gladbeck einen 3:0 (25:17, 25:14, 25:23)-Sieg eingefahren. „It was very important to win („Es war sehr wichtig zu gewinnen, Anm. d. Red.)“, sagte Hallensprecher Norbert Bußmann bei der Verleihung der MVP-Medaille zu Evann Slaughter im SCU-Dress und die US-Amerikanerin antwortete mit einem trockenen „Ja“. Zwar hatte Emlichheims Trainer Michael Lehmann die Bedeutung der Partie intern unter der Woche bewusst nicht hervorgehoben, nun stellte er aber fest: „Es war ein ganz wichtiger Sieg.“ Der SCU hat nun 15 Punkte Vorsprung auf den Tabellenvorletzten und sollte diesen im Kampf um den Ligaverbleib abgehängt haben.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/verdient-und-wichtig-emlichheim-besiegt-tv-gladbeck-mit-30-222627.html