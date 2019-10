Empfehlung - Verbandsliga-Spiel ist auch ein Duell zweier Top-Werfer

Neuenhaus Wenn die Verbandsliga-Handballer der SG Neuenhaus/Uelsen nach einer dreiwöchigen Punktspielpause am Sonnabend um 19.30 Uhr in der Boussy-Sporthalle auf den Oberliga-Absteiger TSV Bremervörde treffen, kommt es auch zu einem Duell zweier bislang besonders treffsicherer Rückraum-Shooter: SG-Spielertrainer Jörn Wolterink hat in der noch kurzen Spielzeit bereits 39 Tore aus dem Spiel heraus geworfen (Schnitt von fast acht Treffern pro Partie) und führt mit dieser Ausbeute das Ranking in der Liga an – vor dem Bremervörder Felix Weber, der auf 37 Feldtore kommt. Darüber hinaus sind beide auch von der Siebenmeter-Linie souverän: Wolterink verwandelte 16 von 21 Versuchen, Weber sogar zehn von elf. „Wir werden natürlich ein Augenmerk auf ihn legen“, sagt Wolterink, betont aber zugleich: „Trotzdem dürfen wir uns natürlich nicht nur auf einen Gegenspieler konzentrieren.“(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/verbandsliga-spiel-ist-auch-ein-duell-zweier-top-werfer-325634.html