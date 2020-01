Empfehlung - Veldhauser Badminton-Team ergreift letzten Strohhalm

Metjendorf Der SV Veldhausen 07 ist nach 14 von 18 Saisonspielen weiter Tabellenletzter der Niedersachsen-Bremen-Liga. Doch mit 3:1 Punkten am vergangenen Wochenende in Metjendorf wahrte das Aushängeschild des Grafschafter Badmintonsports zumindest die Chance, den Klassenerhalt doch noch zu schaffen. Wie ausgeglichen das Niveau dieser Spielklasse ist, zeigte sich im Duell gegen Spitzenreiter VfL Grasdorf, dem die Veldhauser beim 4:4 einen Punkt abtrotzten, ehe ihnen mit 5:3 gegen den Tabellenvorletzten Hannover 96 der zweite Saisonsieg gelang. Mit 8:20 Punkten hängen sie weiter am Tabellenende fest, allerdings mit nur einem Zähler Rückstand auf Hannover und die SG Brietlingen/Adendorf (beide 9:19).(...)