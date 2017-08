Empfehlung - Veldhausen strebt wieder einen Spitzenplatz an

fh Veldhausen. Der SV Veldhausen 07 startet am kommenden Sonntag, 27. August, in die Badmintonsaison. Der amtierende Vizemeister bekommt es dabei in Harkenbleck, einer Ortschaft der Stadt Hemmingen (Region Hannover), mit dem VfL Grasdorf zu tun sowie mit dem PSV Bremen II, einem von drei Neulingen in der Niedersachsen-Bremen-Liga. Die wurde gegenüber der vorigen Saison um zwei Vereine aufgestockt und umfasst nun zehn Mannschaften. Das bedeutet mehr Spieltage und so erklärt sich auch der frühe Saisonstart. „Ich kann mich nicht erinnern, die ersten Punktspiele schon einmal im August bestritten zu haben“, sagt Mannschaftssprecher Thomas Harsman.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/veldhausen-strebt-wieder-einen-spitzenplatz-an-204762.html