Empfehlung - Veldhausen geht mit schmaler Besetzung in Badmintonsaison

Veldhausen Die Badmintonmannschaft des SV Veldhausen 07 verliert zwei bewährte Stammkräfte und muss ohne Christian Schlüter und Marcel Wübben bei den Männern mit einer schmalen Besetzung über die Saison kommen. Dafür kehrt Femke Eckerlin nach einem Jahr in den Niederlanden zurück und sorgt so dafür, dass zumindest die Frauen gut besetzt sind. Dennoch schrauben die Niedergrafschafter ihre Ziele in der Niedersachsen-Bremen-Liga ein wenig zurück und peilen nach der Vizemeisterschaft in der vergangenen Saison einen Platz im gesicherten Tabellenmittelfeld an.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/veldhausen-geht-mit-schmaler-besetzung-in-badmintonsaison-248225.html