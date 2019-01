Vechtecup-Auftakt: Zehn Teams spielen um zwei Startplätze

Ein Oberligist, ein Westfalenligist, drei Landesligisten und fünf Bezirksligisten treten beim 33. Schüttorfer Vechtecup in der Vorrunde an. In diesen illustren Kreis vorstoßen wollen zehn Mannschaften, die am Montag in der Qualifikation spielen.