Empfehlung - Vechte-Cup: Qualifikation eine klare Sache für Brandlecht

Schüttorf . Die SpVgg. Brandlecht-Hestrup und der SV Bad Bentheim II stehen in der Hauptrunde der 32. Auflage des Vechte-Cups. In der Qualifikationsrunde des Hallenfußballturniers des FC Schüttorf 09 setzten sie sich am Montagabend souverän durch. Da beide Mannschaften in ihren Vorrundengruppen ungeschlagen blieben, war die Frage nach den beiden Qualifikanten für das Hauptfeld vor gut besuchten Zuschauerrängen in der Vechtehalle früh geklärt. „Die Zuschauer nehmen den lokalen Charakter des Qualifikationsturniers an“, freute sich der neue Organisator Heiner Niemeyer über den Zuspruch.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/vechte-cup-qualifikation-eine-klare-sache-fuer-brandlecht-221065.html