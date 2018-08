Empfehlung - Usain Bolt zum Fußball-Probetraining in Australien

dpaSydney Bolt veröffentlichte Fotos in den sozialen Netzwerken und sagte Reportern, dass er es ernst meine: „Ich bin hier, um zu zeigen, was ich kann. Ich weiß, zu was ich fähig bin. Das ist die Gelegenheit für mich.“ Die Mariners haben einen Blitz, das Markenzeichen von Bolt, als Willkommensgruß auf ihren Fußballplatz malen lassen.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/usain-bolt-zum-fussball-probetraining-in-australien-246906.html