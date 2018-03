Empfehlung - US-Star Mickelson triumphiert in Mexiko

dpaMexiko-Stadt. Beide lagen nach vier Runden mit jeweils 268 Schlägen an der Spitze, so dass der Sieg bei dem Turnier der 64 weltbesten Golfer in einem Playoff entschieden werden musste.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/us-star-mickelson-triumphiert-in-mexiko-227887.html