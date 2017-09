Empfehlung - US Open sind für Grönefeld frühzeitig gelaufen

gn New York. Für Anna-Lena Grönefeld sind die US Open frühzeitig beendet. Die Nordhorner Tennisspielerin ist beim Grand Slam Turnier in New York sowohl im Doppel als auch im Mixed in der ersten Runde ausgeschieden. An der Seite von Kveta Peschke ging das Auftaktmatch der Doppelkonkurrenz überraschend verloren. Das an Position acht gesetzte Duo unterlag der ungesetzten Kombination Chia-Jung Chuang (Taiwan) und Misaki Doi (Japan) in drei Sätzen. Hatten Grönefeld und Peschke den ersten Satz mit 7:5 noch knapp gewinnen können, gingen die beiden folgenden Durchgänge mit 2:6 und 0:6 klar verloren. Im Mixed hatte Grönefeld mit dem Schweden Robert Lindstedt gemeldet. Allerdings bekam es das Paar in der ersten Runde gleich mit den Turnierfavoriten Martina Hingis und Jamie Murray zu tun. Und die Schweizerin und der Brite wurden ihrer Rolle beim 6:1, 6:4 in 51 Minuten vollauf gerecht.(...)