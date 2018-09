Empfehlung - US Open sind für Anna-Lena Grönefeld beendet

New York Tennisprofi Anna-Lena Grönefeld hat es nicht in die zweite Woche der US Open geschafft: Beim letzten Grand-Slam-Turnier des Jahres in New York schied die Nordhornerin am Wochenende sowohl in der Mixed-Konkurrenz als auch im Doppel aus. Zwar gewann Grönefeld am Sonnabend zusammen mit ihrer Partnerin Raquel Atawo (USA) das Zweitrundenspiel gegen Latisha Chan und Wiktoria Asarenka, weil die beiden Gegnerinnen beim Stand von 1:4 frühzeitig aufgeben mussten. Im Achtelfinale am Sonntagabend (deutscher Zeit) unterlagen Grönefeld und Atawo dann aber dem an Nummer zwei gesetzten Frauen-Duo Timea Babos/Kristina Mladenovic (Ungarn/Frankreich) mit 3:6 und 4:6.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/us-open-sind-fuer-anna-lena-groenefeld-beendet-248644.html