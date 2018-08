Empfehlung - US Open: Grönefeld und Atawo stehen in der zweiten Runde

New York Anna-Lena Grönefeld aus Nordhorn und ihre amerikanische Partnerin Raquel Atawo haben bei den US Open die zweite Runde erreicht. Zum Auftakt der Doppelkonkurrenz in Flushing Meadows setzte sich das deutsch-amerikanische Tennis-Duo in zwei Sätzen mit 7:6 und 6:4 gegen Michaella Krajicek (Niederlande) und Pauline Parmentier (Frankreich) durch.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/us-open-groenefeld-und-atawo-stehen-in-der-zweiten-runde-248300.html