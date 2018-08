US-Open-Aus gegen Williams große Erfahrung für Witthöft

Für die deutschen Tennis-Damen gibt es am dritten US-Open-Tag nur Niederlagen, nach Tatjana Maria und Julia Görges scheidet auch Carina Witthöft gegen Serena Williams aus. Damit steht am Freitag wieder ein Schwestern-Duell in New York auf dem Programm.