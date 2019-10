Empfehlung - US-Läuferin Muhammad mit Weltrekord über 400 Meter Hürden

dpaDoha Die Olympiasiegerin rannte vier Hundertstelsekunden schneller als am 28. Juli bei der amerikanischen WM-Ausscheidung in Des Moines/USA. Zweite wurde US-Teamgefährtin Sydney McLaughlin in 52,23 Sekunden vor der Jamaikanerin Rushell Clayton, die in 53,74 Sekunden ins Ziel kam.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/us-laeuferin-muhammad-mit-weltrekord-ueber-400-meter-huerden-322211.html