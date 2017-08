Empfehlung - US-Amerikanerin Anna Church verstärkt den SC Union

Emlichheim. Der Kader des SC Union Emlichheim für die anstehende Saison in der 2. Volleyball-Bundesliga ist komplett. Die US-Amerikanerin Anna Church wird den letzten freien Platz im Aufgebot des Teams von Trainer Michael Lehmann einnehmen. In ihrer Heimat Kansas unterschrieb Church am vergangenen Wochenende den Vertrag mit dem SCU.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/us-amerikanerin-anna-church-verstaerkt-den-sc-union-202993.html