Unzählige Stunden für den SV SuSa im Einsatz

Samern Am Mittwochabend war Karin Eilering ganz in ihrem Element. Zwei Fitnesskurse standen für die Übungsleiterin des SV Suddendorf-Samern auf dem Programm. Was die engagierte Ehrenamtlerin nicht wusste: Nur der erste Kursus sollte wie gewohnt über die Bühne gehen. Als sie nämlich auf die Teilnehmer der „Powergymnastik“ wartete, stürmten Vereinsmitglieder die Sporthalle, um die Übungsleiterin im Rahmen der Aktion „Ehrenamt überrascht“ des Kreissportbundes (KSB) zu ehren. Statt der Gymnastik-Übungen stand eine Feierstunde auf dem Programm.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/unzaehlige-stunden-fuer-den-sv-susa-im-einsatz-272863.html