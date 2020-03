Empfehlung - Unter dem Hallendach scheidet Eintrachts Ü40 vorzeitig aus

Ritterhude Nach dem zweifachen Triumph bei der Niedersachsen-Meisterschaft auf dem Feld hatten sich die Ü40-Fußballer des SV Eintracht Nordhorn für die Titelkämpfe am Sonnabend unter dem Hallendach viel vorgenommen, sind aber früh ausgeschieden. Trainer Jochen Phillip musste im Vorfeld zahlreiche Absagen von verletzten und verhinderten Spielern entgegennehmen und fuhr nahezu mit dem letzten Aufgebot und Ergänzungen aus der Ü50-Truppe nach Ritterhude. Schon in der Vorrunde konnte Eintracht nur selten sein gewohntes Kombinationsspiel zeigen, zog aber trotzdem nach zwei Siegen (3:0 gegen SG Burgberg, 3:2 gegen VfL Lüneburg) und einem 0:0 gegen den VfL Löningen als Gruppensieger in die K.o.-Runde ein. Victor Carvalho und Herion Novaku, der wie Maik Schomakers in allen Partien komplett durchspielte, erzielten jeweils drei Tore. (...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/unter-dem-hallendach-scheidet-eintrachts-ue40-vorzeitig-aus-346985.html