Union-Volleyballerinnen bestätigen Ruf als Pokalteam

Lohne Die Volleyballerinnen von Union Lohne haben ihren Ruf als Pokalmannschaft erneut bestätigt. Beim Regionalpokal Nordwest in Ibbenbüren sicherte sich der Regionalliga-Aufsteiger mit einem 2:0-Erfolg im Finale gegen die Tecklenburger Land Volleys den Pokaltitel und zog damit in die nächste Runde ein. Wie in den vergangenen Jahren trifft die Mannschaft von Trainer Harald Nüsse dort auf die Konkurrenz aus der 2. Bundesliga. In dieser Saison ist die Konstellation besonders interessant, weil in der Endrunde neben dem VfL Oythe auch der SC Union Emlichheim dabei ist. Dieses Pokalhighlight wollen die Lohnerinnen am 6. Oktober am liebsten vor heimischem Publikum ausspielen. „Wir haben uns beim Verband um die Ausrichtung beworben“, berichtet Nüsse.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/union-volleyballerinnen-bestaetigen-ruf-als-pokalteam-316865.html