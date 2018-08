Union und SVB sehen sich gut vorbereitet

Die Bezirksliga-Fußballer des SV Bad Bentheim und von Union Lohne starten am Freitag (19.30 Uhr) mit dem Derby im Schatten der Burg in die Saison. Am Sonntag sind Aufsteiger Borussia Neuenhaus und die SpVgg. Brandlecht-Hestrup im Einsatz.