Union-Trainer Cordes: Wir dürfen in Schüttorf nicht stolpern

Der Tabellenzweite erwartet den Dritten: Das Verfolgerduell der Fußball-Bezirksliga findet am Sonntag zwischen dem FC 09 und Lohne statt. In Brandlecht tritt der Stadtrivale VfL Weiße Elf an. Bereits am Freitag bestreitet Eintracht Nordhorn ein Heimspiel.