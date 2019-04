Empfehlung - Union rettet Punkt gegen den Jahn - Heidenheim siegt in Aue

dpaBerlin Die Köpenicker retteten am Freitagabend gegen den starken SSV Jahn Regensburg dank des späten Ausgleichs von Sebastian Polter (83. Minute) noch ein 2:2 (1:1), sind damit aber bereits seit vier Spielen in Serie ohne Sieg. Im zweiten Spiel gewann der 1. FC Heidenheim beim FC Erzgebirge Aue mit 1:0 (1:0) und bleibt damit in Schlagweite zum Relegationsplatz.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/union-rettet-punkt-gegen-den-jahn-heidenheim-siegt-in-aue-291865.html