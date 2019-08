Empfehlung - Union reist mit Elan und Selbstvertrauen zum Titelfavoriten

Lohne Der erfolgreiche Saisonstart hat die Euphorie bei Union Lohne weiter befeuert. Nach dem 3:1-Heimsieg gegen BW Papenburg rechnet Andreas Hüsken damit, dass der Landesliga-Aufsteiger aus der Grafschaft am Sonnabend (19.30 Uhr) mit viel Schwung und begleitet von einigen Anhängern in Lohne im Oldenburger Münsterland beim TuS Blau-Weiß antritt. Unterstützung, die die Gäste nach Ansicht ihres Trainers im Heinz-Dettmer-Stadion an der Steinfelder Straße gut gebrauchen können. Denn: „Das ist ein ganz, ganz starker Gegner, der gleich eindrucksvoll bewiesen hat, dass er zurecht als Favorit gehandelt wird.“(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/union-reist-mit-elan-und-selbstvertrauen-zum-titelfavoriten-312304.html