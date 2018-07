Empfehlung - Union Lohnes „toller Test“ gegen Meppen endet 1:10

Lohne Bereits in der Pause gab Hardy Stricker, sportlicher Leiter von Union Lohne, an, dass das wichtigste Zwischenziel schon erreicht sei. Obwohl seine Mannschaft beim Stand von 1:6 auf eine zweistellige Niederlage zusteuerte, die es am Ende auch werden sollte, sagte er: „Wir haben ein Tor gemacht. Jetzt ist alles gut.“(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/union-lohnes-toller-test-gegen-meppen-endet-110-243351.html