Empfehlung - Union Lohnes Gastspiel in Firrel fällt aus

Lohne Winterpause oder doch noch ein Einsatz in diesem Jahr? Diese Frage beschäftigt aktuell die Landesliga-Fußballer des SV Union Lohne. Nachdem das für Freitag geplante Duell bei Grün-Weiß Firrel von den Ostfriesen bereits am Mittwochabend abgesagt wurde, steht nur noch der Auftritt bei GW Mühlen, der am Sonntag nächster Woche stattfinden soll, auf dem Lohner Programm. „Wir stehen bereits mit Mühlen in Kontakt“, sagt Union-Trainer Andreas Hüsken, der erfahren hat, dass die Platzverhältnisse bei den Grün-Weißen, wie zu erwarten, nicht die besten sind.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/union-lohnes-gastspiel-in-firrel-faellt-aus-333250.html