Empfehlung - Union Lohne will nicht aufgeben

Lohne Die Erfolgsspur von Union Lohne in der Fußball-Landesliga war kurz und liegt schon in weiter Ferne – und doch ist die Mannschaft von Trainer Andreas Hüsken darauf aus, in genau diese Erfolgsspur am Freitag um 20 Uhr im Heimspiel gegen den TV Dinklage zurückzukehren. „Wenn wir vorher schon aufgeben, brauchen wir gar nicht anzutreten“, meint Hüsken, der mit seinem Team Tabellenletzter ist.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/union-lohne-will-nicht-aufgeben-324392.html