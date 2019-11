Empfehlung - Union Lohne will Bestätigung nach dem Kantersieg

Lohne Union Lohne steht in der Fußball-Landesliga zwar weiterhin auf dem letzten Tabellenplatz, doch das Schlusslicht fährt mit viel Selbstbewusstsein am Sonntag zu Blau-Weiß Papenburg (14 Uhr). Beim 8:0 gegen den FC Schüttorf 09 lieferte das Team von Trainer Andreas Hüsken in der Vorwoche eine ganz starke Leistung ab und belohnte sich mit dem höchsten Erfolg der bisherigen Landesliga-Saison. „Wir haben Wert darauf gelegt, dass alle geerdet bleiben“, verdeutlicht Hüsken, der realistisch bleibt und ergänzt: „Die Tabelle sieht weiterhin nicht gut für uns aus.“(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/union-lohne-will-bestaetigung-nach-dem-kantersieg-330837.html