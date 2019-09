Empfehlung - Union Lohne vertraut in Essen der eigenen Stärke

Lohne Die ersten Auswärtspunkte der neuen Saison will Union Lohne in der Fußball-Landesliga einfahren: Am Sonntag tritt der Aufsteiger um 15 Uhr beim BV Essen an. „Die Erwartungshaltung ist schon so, dass wir endlich wieder punkten wollen“, sagt Trainer Andreas Hüsken, dessen Truppe zuletzt zwei Niederlagen in Folge kassierte.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/union-lohne-vertraut-in-essen-der-eigenen-staerke-317192.html