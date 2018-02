Empfehlung - Union Lohne verliert im Fünfsatz-Krimi gegen Oldenburg

Nordhorn. Die Regionalliga-Volleyballerinnen des SV Union Lohne haben sich mit dem Oldenburger TB einen heißen Kampf geliefert, der am Ende knapp mit 2:3 (20:25, 25:21, 15:25, 26:24, 7:15) verloren ging. „Mit dem Punkt sind wir nach dem Spielverlauf zufrieden“, sagte Trainer Harald Nüsse. Zumal phasenweise drei Spielerinnen dabei waren, die 15 oder 16 Jahre alt sind. „Unsere Youngster haben das toll gemacht“, sagte Nüsse. Freude herrschte bei den Lohnerinnen auch über den Zuschauerzuspruch am Sonntagnachmittag, der für den mit Abstand besten Besuch in der bisherigen Saison sorgte.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/union-lohne-verliert-im-fuenfsatz-krimi-gegen-oldenburg-226219.html