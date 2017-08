Empfehlung - Union Lohne trifft zwei Mal auf Olympia Laxten

Lohne. Gleich zwei Mal bekommt es Union Lohne in den nächsten Tagen mit Olympia Laxten zu tun. Am MIttwoch steht um 19.30 Uhr das Bezirkspokal-Spiel um den Achtelfinal-Einzug an, am Sonntag geht es in der Bezirksliga an selber Stelle gegeneinander. „Ich finde das nicht angenehm“, sagt Lohnes Trainer Ralf Cordes zum doppelten Einsatz gegen die Emsländer und erklärt: „Es ist ein Derby und entsprechend Brisanz drin. Man weiß nie, was im ersten Spiel passiert und dann ist der Abstand zum zweiten zu kurz.“ Der Union-Coach hat die Laxtener beim 1:1 gegen Herzlake beobachtet. „Sie waren spielbestimmend und besser“, berichtet Cordes, der mit dem Gegner in der Vergangenheit meist schlechte Erfahrungen gemacht hat: „Wenn es Laxten nicht gut geht, dann kommt Lohne und baut sie wieder auf“, bringt er es lachend auf den Punkt. Den Reiz des Duells macht auch die Tatsache aus, dass mit Tim Löffel ein ehemaliger Lohner Spieler nun für die Mannschaft des Gegners verantwortlich ist. „Es ist ein besonderes Spiel“, bestätigt Cordes, der die geplanten Umstellungen für die Partie eventuell über den Haufen werfen muss. Denn mit Diyar Acar, Colin Heins und Torhüter Manuel Wildemann, der eigentlich spielen sollte, sind drei Spieler krank.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/union-lohne-trifft-zwei-mal-auf-olympia-laxten-205600.html