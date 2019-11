Empfehlung - Union Lohne trifft auf ähnlich starken Gegner

Lohne Für die Volleyballerinnen des SV Union Lohne geht es am Sonnabend (15 Uhr) in der Sporthalle am Park gegen den SC Langenhagen um wichtige Punkte. Zwar stehen die Gastgeberinnen aktuell auf dem dritten Tabellenplatz, davon will sich Trainer Harald Nüsse aber nicht in Sicherheit wiegen lassen. „Hinter den beiden Spitzenteams spielen alle gegen den Abstieg“, sagt der Union-Coach angesichts der Tatsache, dass sich mit dem VC Osnabrück und Tuspo Weende zwei Mannschaften abgesetzt haben, die anderen Teams aber dicht beieinander liegen. „Langenhagen ist unsere Kragenweite“, betont Nüsse, der auch den nächsten Gegner aus Oldenburg auf Augenhöhe sieht. Die Marschroute ist klar. „Wir wollen bis Weihnachten weitere Punkte sammeln“, betont Nüsse, der beruflich bedingt auf Svenja Krieger verzichten muss. Mit Mariske Lögering wird erstmals eine Jugendspielerin zum Kader zählen, die regelmäßig mit dem Team trainiert. Mehrere Spielerinnen sind am Wochenende im Doppeleinsatz. Denn am Sonntag trägt die U20 ab 10 Uhr ein Qualifikationsturnier für die Bezirksmeisterschaft vor heimischem Publikum aus.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/union-lohne-trifft-auf-aehnlich-starken-gegner-332194.html