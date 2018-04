Empfehlung - Union Lohne spielt 2:2 in Dörpen

Dörpen. Die Bezirksliga-Fußballer von Union Lohne haben einen Zwei-Tore-Vorsprung im Auswärtsspiel bei Blau-Weiß Dörpen nicht über die Ziellinie gebracht. Nach einer 2:0-Pausenführung stand für das Team von Trainer Ralf Cordes am Ende nur ein 2:2-Unentschieden zu Buche. „Wir sind im Moment einfach nicht in der Lage, so ein Spiel nach Hause zu bringen“, sagte der Union-Coach, dessen Mannschaft einen Traumstart erwischt hatte. Lukas Niehof per Kopf nach einer Ecke von Colin Heins (7.) und Sergen Dönmez nach einer Flanke von Thomas Müller (8.) schossen die scheinbar beruhigende Führung heraus, die sogar noch höher hätte ausfallen können. Dönmez (27.) und Heins (43.) waren bei ihren Versuchen aber nicht erfolgreich. „Wir hatten in der ersten Halbzeit alles im Griff“, berichtete Cordes. Sein Team konnte die Vorgabe, nach der Pause ruhig und abgeklärt weiter zu spielen, nicht umsetzen. Beim Anschlusstreffer der Dörpener wurde der Schuss von Ansgar Bojer noch abgefälscht (52.). Auf der Gegenseite verfehlte Dönmez nach Zuspiel von Heins das Tor (58.). Beim Ausgleich durch Michael Cordes (77.) konnten die Lohner nicht entscheidend klären. Es blieb beim 2:2, da kein Team in der verbleibenden Spielzeit in einem offenen Schlagabtausch einen weiteren Treffer erzielen konnte. „Am Ende ging das Unentschieden in Ordnung“, sagte Ralf Cordes. Durch das Remis verlieren die Lohner im Titelkampf weiter an Boden.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/union-lohne-spielt-22-in-doerpen-232347.html