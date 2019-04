Empfehlung - Union Lohne spendet Trikots für Wietmarscher Kamerun-Aktion

Wietmarschen Reiner Bollmer, Altherren-Fußballer des SV Wietmarschen, engagiert sich seit einem Afrika-Urlaub im Jahr 2016 für ein Projekt in Kamerun, das sich um Waisenkinder kümmert. Da es den Kindern vor allem an Sportausrüstungen mangelt, bat der SV Wietmarschen die Vereine der Grafschaft um Trikotspenden. Neben dem SVW haben bereits der SV Veldhausen 07 und der SV Vorwärts Nordhorn geholfen und Trikots zur Verfügung gestellt. Diese wurden bereits nach Kamerun versendet und sind dort bereits im Einsatz. Jetzt kommt ein weiterer Verein dazu, mit dem die Wietmarscher eigentlich eine langjährige Rivalität pflegen: „Unser Nachbar vom SV Union sagte spontan seine Hilfe zu und suchte nicht mehr benötigte Trikots zusammen“, freut sich Stefan Lühn, Jugendleiter des SV Wietmarschen, vor dem Ortsduell in der Fußball-Kreisliga zwischen Wietmarschen und Lohne II am Freitag um 19.30 Uhr.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/union-lohne-spendet-trikots-fuer-wietmarscher-kamerun-aktion-289961.html