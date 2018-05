Empfehlung - Union Lohne siegt 2:0 in Altenlingen

Altenlingen. Union Lohne hat am Mittwochabend mit einem 2:0 (1:0)-Sieg beim ASV Altenlingen die Tabellenführung der Fußball-Bezirksliga übernommen. Für die Entscheidung sorgte Sergen Dönmez in der Nachspielzeit. Der Torjäger erkämpfte sich an der Mittellinie den Ball und schoss über den Torhüter hinweg aus etwa 45 Metern zum 2:0 ein.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/union-lohne-siegt-20-in-altenlingen-236300.html