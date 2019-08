Empfehlung - Union Lohne setzt gegen Melle auf schnelles Umschalten

Lohne Aufsteiger Union Lohne ist in der Fußball-Landesliga vor eigenem Publikum nach zwei Auftritten noch ungeschlagen und doch geht das Team laut Trainer Andreas Hüsken „als krasser Außenseiter“ am Sonntag um 15 Uhr in das Duell mit dem SC Melle 03. „Melle ist seit Jahren eine feste Größe in der Liga“, erklärt Hüsken, der die Bilanz der Gäste mit bislang zwei Siegen und zwei Unentschieden lobt. „Unser Start war in Ordnung, aber es hätte durchaus der ein oder andere Punkt mehr sein können“, blickt er auf den Union-Saisonauftakt zurück.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/union-lohne-setzt-gegen-melle-auf-schnelles-umschalten-316006.html