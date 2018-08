Empfehlung - Union Lohne nimmt die Tabellenspitze ins Visier

Lohne Nach zwei Siegen in Folge (4:0 gegen Freren und 1:0 beim VfL Weiße Elf) ist „die Welt beim SV Union Lohne wieder in Ordnung“ und sind die Benachteiligungen aus dem 1:1-Auftaktspiel beim SV Bad Bentheim „wieder vergessen“. Das betont Andreas Hüsken, Trainer der Lohner Fußball-Bezirksligisten. „Wir haben nach dem Start in Bad Bentheim die richtige Antwort gegeben und äußerst souveräne Siege eingefahren“, freut sich Hüsken. Vor dem Heimspiel gegen die U23 des SC Spelle-Venhaus am Sonntag (14.30 Uhr) kletterte der SV Union auf den zweiten Tabellenplatz und hat mächtig viel Selbstvertrauen getankt. Hüsken sieht gleich mehrere Gründe, warum die Chancen gut stehen, den positiven Trend fortsetzen zu können.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/union-lohne-nimmt-die-tabellenspitze-ins-visier-248327.html