Empfehlung - Union Lohne muss den Umbruch meistern

Lohne In den vergangenen vier Spielzeiten der Fußball-Bezirksliga ist Union Lohne immer Zweiter, Dritter oder Vierter in der Endabrechnung geworden. Dass es in der kommenden Saison mit einem Ausreißer nach oben klappt, der das Team wieder in die Landesliga führt, daran arbeitet der neue Union-Trainer Andreas Hüsken seit Donnerstag vergangener Woche.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/union-lohne-muss-den-umbruch-meistern-242700.html