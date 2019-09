Empfehlung - Union Lohne kassiert in Oythe höchste Saisonniederlage

Oythe Zum siebten Mal in Folge ist Union Lohne in der Fußball-Landesliga sieglos geblieben. Das Team von Trainer Andreas Hüsken unterlag beim VfL Oythe mit 2:6 (0:2). „Unsere Defensive war heute nicht landesligatauglich“, sagte Hüsken, der aber auch darauf hinwies, dass er in der Abwehr aus Verletzungsgründen wieder zu Umstellungen gezwungen worden war. So fehlte mit Christian Stover ein Innenverteidiger und mit Eike Schrader meldete sich der zweite Mann in der Defensivzentrale in der Pause mit Oberschenkelproblemen ab. Stefan Rensen verteidigte hinten links beim Aufsteiger.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/union-lohne-kassiert-in-oythe-hoechste-saisonniederlage-320014.html