Lohne Die Bäume wachsen für die Volleyballerinnen des SV Union Lohne in der Regionalliga noch nicht in den Himmel. Beim Spitzenreiter VC Osnabrück musste der Aufsteiger am Sonnabend eine 0:3 (19:25, 22:25, 24:26)-Niederlage einstecken. „Osnabrück war stärker als wir. Wir haben es allerdings auch nicht geschafft, unsere beste Leistung abzurufen“, sagte Trainer Harald Nüsse. In den wichtigen Phasen schaffte es das Union-Team nicht, die entscheidenden Punkte zu machen. Außerdem hatten die Gastgeberinnen mit Franziska Detmer eine ehemalige Zweitliga-Angreiferin in ihren Reihen, die in dem Duell den Unterschied ausmachte. „Die haben wir nicht in den Griff bekommen“, berichtete Nüsse. Die Lohnerinnen waren gut in die Partie gekommen. Vor allem Lara Kretschmann konnte sich im Angriff mehrfach durchsetzen. Ein 13:8-Vorsprung der Gäste schmolz allerdings schnell. Im zweiten Spielabschnitt erwischten die Osnabrückerinnen, bei denen mit der Emlichheimerin Mira Hesselink auch eine Spielerin aus dem Kreisgebiet am Ball ist, den besseren Start und setzten sich mit druckvollen Aufschlägen auf 23:14 ab. Eine starke Aufschlagserie von Merle Gossling brachte ihr Team dann zwar noch einmal auf 21:23 heran, für eine Wende reichte es allerdings nicht. Im dritten Satz führten die Lohnerinnen lange, am Ende machte der VCO den Sack aber zu. „Wir haben nicht unseren besten Volleyball gespielt und dem Spitzenreiter trotzdem enge Sätze geliefert“, bilanzierte Nüsse.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/union-lohne-kann-den-spitzenreiter-nicht-stuerzen-330103.html