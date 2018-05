Empfehlung - Union Lohne holt beim 7:1 mehr als nur drei Punkte

Surwold/Nordhorn. „Das sind schon fast dreieinhalb Punkte", jubelte Ralf Cordes, Trainer von Union Lohne, nach dem überzeugenden Auftritt seiner Bezirksliga-Mannschaft in Surwold. Für das 7:1 gab es für die Niedergrafschafter in der Tabelle zwar nur die üblichen drei Zähler, doch für ihr Torverhältnis, das im engen Titelrennen entscheidend sein kann, taten die Lohner am Mittwoch einiges – und das war aus Sicht ihres Coaches einen halben Bonuspunkt wert. „Wir haben es durchgezogen und die Gunst der Stunde genutzt", freute sich Cordes, der die gleichzeitige Niederlage des Tabellenführers aus Meppen ebenfalls zufrieden zur Kenntnis nahm. Union legte mit den ersten beiden ordentlichen Angriffen gleich zwei Treffer vor: Dennis Tengen schob unten rechts zum 1:0 ein (4.) und Sergen Dönmez erhöhte mit einem Lupfer ganz früh auf 2:0 (5.). Nach einem ersten Surwolder Warnschuss von Tim Pohlmann an die Latte (8.) erspielten sich die Gäste zahlreiche weitere Möglichkeiten, doch bis zur Pause kamen sie nur zum 3:0 durch Dennis Tengen vom Elfmeterpunkt (20.). „Wir haben das Ganze klar dominiert", berichtete Cordes, der kurz vor der Pause noch das 1:3 durch Surwolds Michael Eissing sah (44.).