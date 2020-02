Empfehlung - Union Lohne: Hoffen auf den ersten Auswärtspunkt

Lohne Der Grund, warum Union Lohne aktuell den letzten Tabellenplatz in der Fußball-Landesliga belegt, ist aus den Statistiken leicht abzulesen: Das Team von Trainer Andreas Hüsken hat in dieser Saison vor der Winterpause acht Partien auf fremden Plätzen bestritten – und in diesen Duellen keinen einzigen Punkt geholt. „Warum sollte uns jetzt kein Kunststück gelingen?“, fragt Lohnes Sportlicher Leiter Hardy Stricker vor dem Auftritt beim SC Melle 03 am Freitag (20 Uhr). Ein Kunststück, das wäre aus Gästesicht schon ein Unentschieden und damit die Punkt-Premiere in den Auswärtsspielen. „Wir wollen jetzt den Anfang machen“, meint Stricker, der aber genau weiß, wie schwer die Aufgabe beim Tabellenzweiten wird.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/union-lohne-hoffen-auf-den-ersten-auswaertspunkt-345835.html