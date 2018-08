Empfehlung - Union Lohne hat über Protest gegen Spielwertung nachgedacht

Lohne Die Saison in der Fußball-Bezirksliga hat für Union Lohne gleich mit einem echten Aufreger begonnen. Über das 1:1 beim SV Bad Bentheim zum Auftakt haben Andreas Hüsken, Trainer von Union Lohne, und die Klub-Verantwortlichen noch lange nach dem Abpfiff am vergangenen Freitag diskutiert. Die Lohner ärgerten sich mächtig über den Schiedsrichter, der in der Schlussphase den Faden verlor, und die Gäste dabei in einigen Szenen benachteiligte. Mit der letzten Aktion des Derbys kassierte Union dann auch noch den Ausgleich zum Endstand – und nun soll die SG Freren am Freitag um 19.30 Uhr den Zorn der Lohner zu spüren bekommen, den sie in eine starke Leistung umwandeln wollen.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/union-lohne-hat-ueber-protest-gegen-spielwertung-nachgedacht--246734.html