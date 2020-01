Empfehlung - Union Lohne hält an Trainer Andreas Hüsken fest

Lohne Fußball-Landesligist Union Lohne geht mit seinem Trainer Andreas Hüsken auch in die kommende Saison. Der Klub gab am Dienstag die Verlängerung der Zusammenarbeit um eine weitere Spielzeit bekannt. „Andreas hat ein hohes Standing in der Mannschaft“, sagt Lohnes Sportlicher Leiter Hardy Stricker zur Begründung.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/union-lohne-haelt-an-trainer-andreas-huesken-fest-341992.html