Empfehlung - Union Lohne freut sich auf Pokal-Kracher gegen Zweitligisten

Lohne/Emlichheim Eine besondere Spielrunde im Grafschafter Volleyballsport geht am Sonntag in Lohne über die Bühne. In der Sporthalle am Park findet ab 12 Uhr die Endrunde im Regionalpokal statt, in der gleich zwei Teams aus dem Kreisgebiet vertreten sind: Die Zweitliga-Volleyballerinnen des SCU Emlichheim und das Regionalligateam des SV Union Lohne. Drittes Team ist der Emlichheimer Ligakonkurrent VfL Oythe. „Für uns ist die Pokalendrunde in unser Halle ein echtes Highlight“, beschreibt Union-Trainer Harald Nüsse den Stellenwert des Turniertages, bei dem die drei Mannschaften im Modus „jeder gegen jeden“ den Regionalpokalsieger im Nordwesten ermitteln. Los geht es um 12 Uhr mit dem Kreisduell, das gleichzeitig das erste Pflichtspiel zwischen den ersten Mannschaften der beiden Vereine ist. Anschließend fordern die Lohnerinnen den VfL Oythe heraus, zum Abschluss folgt das Duell der beiden Zweitliga-Mannschaften.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/union-lohne-freut-sich-auf-pokal-kracher-gegen-zweitligisten-322187.html