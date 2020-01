Empfehlung - Union Lohne freut sich auf besondere Tischtennis-Show

Lohne Mit ihrer spaßigen Tischtennis-Show begeistern die früheren Weltklassespieler Jindrich Pansky und Milan Orlowski seit Jahrzehnten in großen und kleinen Sporthallen in ganz Europa, vor ziemlich genau zwölf Jahren sind die beiden Tschechen auch schon in Hoogstede aufgetreten und hatten dort 350 Zuschauer begeistert. Am kommenden Sonnabend sind Orlowski, mittlerweile 67 Jahre alt, und sein acht Jahre jüngerer Partner Pansky zu Gast beim SV Union Lohne. Der Klub, der in diesem Jahr seinen 100. Geburtstag feiert, kündigt ein „Tischtennisevent der besonderen Art“ in der Mehrzweckhalle an. Die Halle ist ab 18 Uhr geöffnet, Beginn ist um 19 Uhr.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/union-lohne-freut-sich-auf-besondere-tischtennis-show-338255.html