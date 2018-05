Empfehlung - Union Lohne feiert wichtigen Sieg im Titelkampf

gn Lohne. Als Schiedsrichter Benedikt Schockmann das Grafschafter Derby in der Fußball-Bezirksliga zwischen Union Lohne und dem VfL Weiße Elf abpfiff, ballte der Trainer der Platzherren, Ralf Cordes, erleichtert die Siegerfaust. Dank des 3:1 (1:0)-Erfolges gegen die Nordhorner haben die Lohner im Vierkampf um den Titel und den damit verbundenen Aufstieg in die Landesliga weiterhin alles selbst in der Hand. „Die Tabelle ist extrem eng, es ist und bleibt spannend“, sagte Cordes, der den dreifachen Punktgewinn seiner Mannschaft als „verdient, aber um einen Treffer zu hoch“ einordnete.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/union-lohne-feiert-wichtigen-sieg-im-titelkampf-234509.html