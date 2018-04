Empfehlung - Union Lohne dreht bei Eintracht nach der Pause auf

Nordhorn. Neun Plätze liegen in der Tabelle der Fußball-Bezirksliga zwischen dem Abstiegskandidaten Eintracht Nordhorn und dem SV Union Lohne, der gerne noch den Aufstieg schaffen möchte. Der Unterschied zwischen den beiden Mannschaften wurde am Sonntag im Derby am Heideweg nur in der zweiten Hälfte deutlich, als den Hausherren die Puste ausging und sie die Bemühungen des aus Colin Heins und Sergen Dönmez bestehenden Lohner Offensiv-Duos nicht mehr ordentlich verteidigen konnten. Am Ende hatten die beiden Union-Stürmer für alle fünf Treffer im Nachbarschaftsduell gesorgt.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/union-lohne-dreht-bei-eintracht-nach-der-pause-auf-231136.html