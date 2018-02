Empfehlung - Union Lohne bietet dem Liga-Primus lange Paroli

his Lohne. Trotz eines personellen Engpasses haben die Volleyballerinnen des SV Union Lohne dem Regionalliga-Tabellenführer MTV 48 Hildesheim über weite Strecken gut Paroli geboten. Am Ende stand zwar eine glatte 0:3 (23:25, 16:25, 17:25)-Niederlage zu Buche, Trainer Harald Nüsse war aber dennoch zufrieden mit dem Auftritt seines Teams. Zumal die Hildesheimerinnen mehrere starke Beachvolleyballerinnen in ihren Reihen haben. Allen voran die frühere U18-Europameisterin Anna Behlen, die in der Halle auch schon über Erfahrung in der 2. Bundesliga verfügt.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/union-lohne-bietet-dem-liga-primus-lange-paroli-227093.html